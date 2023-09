Usa: presidenziali, candidati repubblicani si affrontano nel secondo dibattito pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito tra i candidati è stato incentrato ancora una volta dalle questioni dei rapporti con la Cina, dell’economia e della crisi migratoria al confine con il Messico. Ramaswamy, che nelle ultime settimane è emerso come secondo candidato per consensi dopo Trump in diversi sondaggi, è stato oggetto come in occasione del primo dibattito di attacchi incrociati da parte dei suoi avversari: Scott e Pence, in particolare, sono tornati a contestarne l’assenza di esperienza politica, sostenendo che la soluzione dei problemi del Paese richieda un presidente avvezzo ai meccanismi di funzionamento delle istituzioni. Il dibattito ha esposto anche le crescenti divisioni all'interno del Partito repubblicano in merito al conflitto in Ucraina: DeSantis ha dichiarato che è nell'interesse degli Stati Uniti porre fine al conflitto, e che Kiev non può continuare a ricevere "assegni in bianco". Ramaswamy ha assunto una posizione ancora più netta, dichiarando che il fatto che il presidente russo Vladimir Putin sia "cattivo" non rende buona l'ucraina di Volodymyr Zelensky. Durante il dibattito, l’ex vicepresidente Pence ha invocato la pena di morte per i responsabili delle sparatorie di massa, mentre Ramaswamy ha posto l’attenzione sulle problematiche legate all’abuso dei social media da parte die giovani, sostenendo che le piattaforme social “creino dipendenza” e che andrebbero vietate ai minori di 16 anni. (Was)