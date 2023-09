Kosovo: sparatoria a Banjska, polizia perquisisce abitazioni del villaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità di polizia kosovare a bordo di veicoli blindati sono intervenute questa mattina per mettere in sicurezza e perquisire Banjska, villaggio nel nord del Kosovo dove ieri quattro persone sono state uccise in una sparatoria tra la polizia e uomini armati di etnia serba. Le unità di polizia questa mattina hanno perquisito alcune case del villaggio, alla ricerca di eventuali uomini armati che non fossero fuggiti. Ieri a Banjska è avvenuta una sparatoria che, secondo le autorità di Pristina, sarebbe stata causata da uomini armati di etnia serba che si sono barricati in un monastero ortodosso e hanno aperto il fuoco contro gli agenti accorsi sul posto. La polizia ha ripreso il controllo del monastero ieri in tarda serata dopo che tre aggressori e un agente di polizia sono rimasti uccisi. Per la giornata odierna le autorità del Kosovo hanno dichiarato un giorno di lutto dopo l'uccisione dell'agente di polizia. Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha accusato la Serbia di finanziare e inviare uomini armati in Kosovo. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha respinto tali accuse e affermato che Kurti sta incitando la popolazione serba locale alla violenza rifiutandosi di formare l'Associazione delle municipalità serbe, un organismo che concederebbe maggiore autonomia ai serbi del nord del Kosovo. (Alt)