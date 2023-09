Kosovo: Francia condanna attacco a forze dell'ordine del 24 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia condanna "con fermezza l'attacco inaccettabile di cui è stata vittima la polizia del Kosovo il 24 settembre", che ha provocato un morto e due feriti tra gli agenti. È quanto affermato da una portavoce del ministero degli Esteri francese durante un punto stampa. Parigi "esprime le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e fa appello affinchè i responsabili vengano rapidamente consegnati alla giustizia", ha spiegato al portavoce. "La gravità di questi eventi sottolinea l'urgenza per la Serbia e per il Kosovo di dare prova di responsabilità per fare abbassare le tensioni e di reimpegnarsi in buona fede nel dialogo facilitato dall'Ue, sola via possibile per arrivare ad una normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi e permettergli di progredire verso l'Unione europea", ha poi aggiunto la portavoce. (Frp)