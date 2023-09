Migranti: Cdm esamina positivamente Dpcm su programmazione flussi ingresso legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione dell’iter avviato nella riunione del 6 luglio 2023 e dopo aver acquisito i pareri favorevoli della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari, il Consiglio dei ministri ha esaminato positivamente, in via definitiva, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)