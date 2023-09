Governo: Cdm impugna legge regione Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha esaminato dodici leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della regione Puglia numero 21 del 31/07/2023 “Colon al sicuro. Progetto di ricerca per la diagnosi precoce del tumore al colon attraverso l’esame del sangue”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)