Usa: assalto al Congresso, giudice respinge la richiesta di Trump per la ricusazione

- La giudice Tanya Chutkan, che sta coordinando il processo a Donald Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, ha respinto una richiesta presentata dagli avvocati dell’ex presidente, che ne hanno chiesto la ricusazione. Nella sua decisione, la giudice ha affermato che le richieste relative alla ricusazione di un magistrato devono essere presentate a fronte di una “giusta causa”. Queste ultime, ha spiegato, possono infatti essere sfruttate da un imputato per “attaccare i propri oppositori e rallentare il processo giudiziario”. (Was)