- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump vuole “distruggere la democrazia” nel Paese insieme ai suoi alleati, e “distruggere la nostra struttura istituzionale”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un evento elettorale in California. “Trump e i suoi alleati elogiano il presidente russo, Vladimir Putin, ma io non lo faró mai: è una vergogna”, ha detto. (Was)