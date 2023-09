Forza Italia: Tajani, ricordo di Berlusconi non sarà "nostalgico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di Forza Italia in ricordo di Silvio Berlusconi non sarà “nostalgica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Tg2 Post”. Nella seconda giornata di incontri ci si concentrerà sulla crescita economica e la lotta al cambiamento climatico, “in maniera ferma ma pragmatica”. Tajani ha poi proposto di puntare "sul nucleare", perchè "riteniamo che sia un'energia non inquinante", come rilevato "anche dalla Commissione europea". "Vogliamo avere una forza politica aperta, contendibile", e per questo "proporrò di modificare lo statuto" con l'elezione di quattro vicesegretari. (Res)