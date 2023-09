Vaticano: processo fondi Santa Sede, Ior chiede restituzione delle somme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova udienza del processo che si celebra in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. Da oggi spazio alle parti civili che faranno le loro richieste, a partire da quella odierna dello Ior (Istituto per le opere di religione), rappresentato dall'avvocato Roberto Lipari. Il legale ha chiesto la condanna degli imputati con "l'accertamento delle loro responsabilità penali" e la "restituzione di quanto illecitamente sottratto". Secondo Lipari, il primo soggetto offeso è il Papa, in quanto le somme sottratte erano destinate ad uso diverso. L'avvocato dello Ior ha quantificato il danno in 987.494 euro, che vanno restituiti per "rimetterli nella piena disponibilità del Pontefice per le necessità della Chiesa". Durante la sua arringa, Lipari ha sottolineato: "In questo processo abbiamo visto tentativi di arricchimento personale, progetti di estrazione petrolifera in Angola, abbiamo visto il ricorso a strumenti finanziari nei quali l'amministratore di beni ecclesiastici perdeva ogni possibilità di controllo, e l'impiego del denaro della Chiesa senza alcun controllo e accuratezza, tutto gestito in modo autoreferenziale da un monsignore esperto in diritto canonico ed un commercialista privo di qualsiasi esperienza in investimenti finanziari". (Civ)