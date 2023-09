Decreto Asset: De Carlo (Fd'I), importante aiuto a settore pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fondo da 500 mila euro destinato alla copertura dell'esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese dell'acquacoltura, anche per i loro dipendenti. Ecco quanto previsto - si legge in una nota - dall'emendamento al decreto Asset approvato in serata e presentato dal senatore e presidente della IX commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare, Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. "Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle annunciate ieri dal ministro Lollobrigida, 10 milioni di euro, e ai 2,9 milioni di euro stanziati con il decreto di inizio agosto - aggiunge il parlamentare -. Parliamo di oltre 13 milioni di euro complessivi per sostenere un settore messo in grave difficoltà dall'invasione del granchio blu nei nostri mari. Non va poi dimenticato come il ministro abbia anche anticipato come si sia al lavoro per far accedere anche il mondo dell'acquacoltura al Fondo di solidarietà nazionale, andando ad equiparare queste realtà a quelle agricolo". (Com)