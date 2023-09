Governo: da Cdm via libera a nomine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha deliberato: su proposta del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il conferimento delle funzioni di direttore generale per le risorse e l’innovazione del ministero alla ministra plenipotenziaria Patrizia Falcinelli, nonché il collocamento fuori ruolo del dirigente di prima fascia del ministero, consigliere Sergio Ferdinandi, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel); su proposta del ministro della Difesa, Guido Crosetto, l’avvio della procedura per la nomina del generale ispettore capo Basilio Di Martino a presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (Onfa), nonché la conferma del generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico Giancarlo Gambardella, nell’incarico di direttore della direzione dei lavori e del demanio del segretariato generale della difesa; su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’economia e delle finanze al dottor Marcello Sala. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio. (Com)