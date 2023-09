Decreto Asset: Romeo (Lega), bene aiuti a comuni Nord colpiti da maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione, nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato, dell'emendamento della Lega, a mia prima firma, con il quale saranno destinati fin da subito 235 milioni di euro per far fronte ai danni subiti nel Nord del Paese dal maltempo e da alluvioni. Un primo segnale importante di attenzione a tutti quei Comuni che sono stati colpiti dalle intense precipitazioni di quest'estate". Lo afferma, in una nota, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e primo firmatario dell'emendamento. (Com)