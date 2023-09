Difesa: Crosetto, aumento personale per operazione "Strade sicure" testimonia impegno per risposte a esigenze del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Con l'aumento del personale delle Forze Armate nell'Operazione "Strade sicure", la Difesa contribuirà a incrementare significativamente la sicurezza nelle principali stazioni ferroviarie italiane che rappresentano luoghi vitali per la mobilità e il benessere dei cittadini. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che prevede l'aumento di 400 militari per il rafforzamento, dal primo ottobre al 31 dicembre 2023, dei controlli nelle principali stazioni ferroviarie. "Questa decisione testimonia l'impegno a fornire risposte concrete alle esigenze del Paese", ha rilevato Crosetto. L'Operazione "Strade Sicure" si svolge ininterrottamente in concorso con le Forze di Polizia da oltre 15 anni, al fine di aumentare la deterrenza nei confronti della criminalità, svolgendo importanti funzioni di monitoraggio. (Res)