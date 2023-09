Governo: da Cdm deliberazioni dichiarazioni stati di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha deliberato: la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento franoso del costone roccioso Roccaforte, che il giorno 12 maggio 2023 ha interessato il territorio del comune di San Fratello, della città metropolitana di Messina. Per far fronte alle esigenze più immediate, sono stati stanziati 6.700.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali; l’ulteriore stanziamento di euro 414.100, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d’Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant’Orfeo del Comune di Perugia. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)