Francia: governo presenta piano interministeriale per la lotta al bullismo

- Il governo francese ha presentato un piano interministeriale volto a combattere il bullismo nelle scuole. "Non siete responsabili, quello che vivete è inammissibile e insopportabile", ha detto la premier Elisabeth Borne rivolgendosi alle vittime, durante la presentazione del pacchetto di misure. Tra i provvedimenti decisi dall'esecutivo, c'è una griglia di autovalutazione che gli studenti dovranno riempire in forma anonima per misurare il loro grado di benessere a scuola, la creazione di un numero telefonico per chi subisce bullismo, la confisca dei telefoni cellulari per i sospetti bulli e dei "corsi di empatia", organizzati sul modello di quelli già in vigore in Danimarca. "La mobilitazione deve essere generale", ha detto Borne.(Frp)