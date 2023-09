Cile: Boric presenta legge per limitare funerali dei narcotrafficanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile che una cerimonia funebre provochi spari, fuochi d'artificio, disordini o inciviltà, non importa quanto sia grande la legittima tristezza causata dalla perdita di una persona cara. Non è accettabile che un funerale costringa alla paralisi un intero quartiere, alla sospensione delle lezioni, alla chiusura delle strade al traffico di veicoli o persone. Non vogliamo che altre scuole vengano chiuse a causa della paura generata da questo tipo di atti", ha affermato Boric. (Abu)