Uruguay: ministro Interno Heber chiede presenza Dea statunitense nel Paese

- Il ministro dell'Interno dell'Uruguay, Luis Alberto Heber, ha chiesto il ritorno della Drug Enforcement administration (Dea) degli Stati Uniti nel Paese, dopo che l'organismo ha ritirato i suoi uffici nel 2019. Lo rende noto il quotidiano "El Observador". "Per l'Uruguay l'informazione, il lavoro e la collaborazione che abbiamo con la Dea sono molto importanti. Lo facciamo a distanza, perché sono installati nell'Argentina e vengono spesso qui", ha detto il ministro, sottolineando tuttavia come "non è la stessa cosa che essere qua". In questo senso, Heber ha spiegato che "abbiamo fatto degli sforzi, abbiamo lanciato messaggi di ogni genere (spiegando) che la nostra polizia è affidabile, che diamo loro garanzie, soprattutto per il livello di informazione che questa importantissima agenzia internazionale fornisce e fa in lotta al narcotraffico nel mondo".(Abu)