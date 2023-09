Nadef: Giorgetti, indebitamento netto sale al 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per questo anno l’indebitamento netto sale al 5,3 per cento e l’aumento è ascrivibile per lo 0,9 per cento per gli effetti di contabilizzazione del superbonus: senza questa contabilizzazione avremmo raggiunto l’obiettivo del 4,5 per cento”. A dirlo, in merito alla Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) varata questa sera dall'esecutivo, è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. (Rin)