Governo: Tajani, superbonus "senza controlli" non ha avuto effetti positivi

- Il superbonus “senza controlli” non ha avuto effetti positivi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Tg2 Post”. “Sull’Europa dobbiamo discutere di tante cose”, come “l’Unione bancaria, ferma da molto tempo”, “del Patto di stabilità e dell’armonizzazione fiscale”, ha chiarito Tajani. “Bisogna tenere conto che noi abbiamo delle spese che non sono dovute alle decisioni dell’Italia”, come quelle per gli investimenti del Green Deal e per la guerra in Ucraina, che andrebbero scorporate dal calcolo del deficit. (Res)