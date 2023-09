Auto: Volkswagen, fabbriche ferme in tutto il mondo per guasto informatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse fabbriche del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen sono ferme in tutto il mondo a causa del guasto al sistema informatico che ha colpito oggi l'azienda. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che in precedenza era noto l'arresto della produzione dovuto al malfunzionamento soltanto in quattro impianti in Germania: la sede principale a Wolfsburg, Zwickau, Emden e Osnabrueck. Non sono ancora chiari né le cause né la gravità del guasto, attualmente in fase di analisi da parte di Volkswagen. Al riguardo, il gruppo ha comunicato che sta “lavorando duramente per risolvere il problema”. Al momento, l'azienda non ritiene di essere stata colpita da un attacco informatico. (Geb)