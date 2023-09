Anpal: Carotenuto (M5s), Temussi indagato, Calderone spieghi subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente di Anpal servizi, Massimo Temussi, uomo di fiducia della ministra Calderone che lo ha personalmente scelto per la guida dell'Ente, è iscritto nel registro degli indagati con le accuse di abuso d'ufficio e rivelazione di segreto nell'ambito della maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Calderone deve fornire immediati chiarimenti su questa vicenda, anche, e soprattutto, a tutela di Anpal servizi. Presenteremo un'interrogazione al riguardo". Lo afferma, in una nota, Dario Carotenuto, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro. (Com)