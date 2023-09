Nadef: M5s, Giorgetti ha problemi con le frazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), "con il crollo della crescita al +0,8 per cento del Prodotto interno lordo nel 2023, dimostra come il governo Meloni abbia riconsegnato l'Italia alla crescita zero, evidentemente tanto cara al centrodestra. Nell'ennesimo tentativo di nascondere questo fallimento, ancor più rumoroso dopo la crescita del 12 per cento del Pil fatta segnare nel biennio 2021-2022, grazie alle politiche del governo Conte II, Giorgetti palesa anche la scarsa dimestichezza con il concetto di frazione. Il ministro, infatti, sostiene che a causa del superbonus in futuro il rapporto debito/Pil scenderà meno di quanto sarebbe auspicabile. Peccato che grazie al contributo alla crescita dato dal superbonus, come peraltro dimostra la stessa Nadef, dal 2020 all'ultima previsione per quest'anno il rapporto debito/Pil scende di ben 15 punti". Lo comunicano, in una nota, i componenti del Movimento cinque stelle delle commissioni Bilancio e Finanze di Camera e Senato. "E se in futuro questo trend rallenterà è solo a causa del crollo della crescita inflitto al Paese da questo governo - continuano i parlamentari -. E' una semplice frazione: sopra c'è il debito, sotto il Pil. Tra l'altro la crescita zero, come già ammesso dal Mef, determinerà anche un crollo delle entrate tributarie, sottraendo risorse preziose per aiutare davvero gli italiani contro i rincari del carrello della spesa, della benzina e dei mutui. Con la crescita del Pil 2021-2022, propiziata dalle coraggiose misure d'investimento del governo Conte II, lo Stato aveva incassato 100 miliardi in più di gettito fiscale, come dimostra il Rendiconto generale dello Stato. L'attuale Governo, in meno di un anno, ha letteralmente dilapidato tutte queste eredità".(Com)