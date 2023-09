Regeni: M5s Fvg, finalmente il processo può andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente il processo per Giulio Regeni può andare avanti. La Consulta ha emesso oggi la sua sentenza. Ora giustizia può essere fatta. Niente ci riporterà Giulio, ma i colpevoli devono pagare per quanto commesso. Regione, Comune e Stato affianchino finalmente la famiglia in questo percorso”. Lo afferma, in una nota, il Movimento cinque stelle del Friuli Venezia Giulia, dopo la decisione della Corte costituzionale sul processo per l’omicidio del ricercatore friulano. (Frt)