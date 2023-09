Trasporti: Ciarla (Pd), bene bus e treni gratuiti per studenti under 19 del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della mozione per l'estensione della gratuità dei servizi di trasporto pubblico a tutti gli under 19 del Lazio "è un risultato importante raggiunto dal gruppo regionale del Pd: gli studenti dai 12 ai 19 anni di tutti i Comuni del Lazio avranno la stessa opportunità riservata a quelli di Roma". Lo dichiara in una nota Mario Ciarla, capogruppo regionale del Partito democratico. "Ringrazio il Consiglio regionale, che ha accolto positivamente la proposta presentata dal gruppo del Pd: adesso la Giunta Rocca - conclude Ciarla - dovrà impegnarsi per trovare presto le coperture di bilancio e assicurare a tutti gli studenti della nostra regione la possibilità di viaggiare gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico locale". (Com)