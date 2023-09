Auto: Volkswagen ferma la produzione in almeno quattro stabilimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen ha fermato la produzione “in almeno quattro stabilimenti” in Germania, tra cui la sede centrale di Wolfsburg, a causa di un guasto alla sua rete informatica. Le altre fabbriche interessate sono a Zwickau, Emden e Osnabrueck. È quanto riferiscono i quotidiani “Handelsblatt” e “Bild”, secondo cui i problemi tecnici si sono verificati oggi intorno alle 12:30. Non sono ancora chiari né il motivo né la gravità del malfunzionamento, attualmente in fase di analisi da parte dell'azienda. Al riguardo, Volkswagen ha comunicato che sta “lavorando duramente per risolvere il problema”. Per il momento, il gruppo non ritiene di essere stata colpito da un attacco informatico. A ogni modo, rimane da chiarire quanto tempo sarà necessario per determinare la causa del guasto e riparare i danni. (Geb)