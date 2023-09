Edilizia: Gasparri (FI), bene avvio iter per esame pdl su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente della ottava commissione del Senato, Claudio Fazzone, che ha avviato l'iter per l'esame delle proposte di legge sulla rigenerazione urbana, di cui una a mia prima firma. Si tratta di un provvedimento fondamentale per il Paese e per le grandi città vittime di deturpazioni edilizie, che in alcuni casi hanno finito per favorire la criminalità, si pensi alle grandi periferie di città come Napoli e Roma. È importante una nuova legge sulla rigenerazione urbana per dare nuovo slancio al Paese, sia sotto il punto di vista economico che sociale, recuperando spazi e territori. Proponiamo quindi agevolazioni e semplificazioni per ammodernare il patrimonio edilizio, abbattendo le emissioni e risparmiando energia per il riscaldamento. Una legge fondamentale per il Paese per migliorare il territorio, rilanciare l'economia e dare nuovo slancio al settore dell'edilizia". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)