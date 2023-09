Belgio: operazione polizia di Bruxelles contro traffico esseri umani e sfruttamento sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Bruxelles ha effettuato decine di perquisizioni nell'ambito di un'operazione volta a reprimere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale nella capitale belga. A seguito dell'operazione, come riferisce la procura di Bruxelles, sono state chiuse decine di case di appuntamenti, mentre gli agenti hanno preso in custodia 23 sospetti e sequestrato 20 mila euro in contanti. La polizia ha inoltre perquisito 56 abitazioni tra Bruxelles, Anversa, Liegi e le Fiandre orientali. "I proprietari delle case di appuntamento sono sospettati anche di aver accumulato un vantaggio economico anomalo subaffittando le vetrine a prezzi eccessivi alle prostitute", ha affermato la procura di Bruxelles. Le donne quindi “si ritrovano in una situazione precaria e illegale nel nostro Paese”, ha aggiunto la procura. Tre uomini sono stati accusati di aver portato donne nigeriane e ghanesi a Bruxelles, dove hanno chiesto loro prezzi sproporzionatamente alti per affittare la vetrina e il negozio, arricchendosi a loro spese, come riferisce il portale "Politico.eu". (Beb)