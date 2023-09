Lazio: Mattia (Pd), resta nodo monitoraggio impatto crediti fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge volta a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dal superbonus 110 per cento. "Con questa legge la Regione dispone che le sue società strumentali, ovvero essenzialmente Cotral, possono acquistare i crediti fiscali, maturati con il superbonus 110, che le imprese edilizie del Lazio non riescono a riscuotere presso le banche. Sarebbe utile capire come, secondo la giunta Rocca, la società Cotral possa acquistare questi crediti fiscali, in che modalità, a quali condizioni e in che tempi". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine della seduta del consiglio regionale. "E questo lo dico non per fare polemica ma nell'ottica di prevenire i problemi invece che trovarci a doverli risolvere, come oggi, dopo che si sono già verificati - aggiunge Mattia -. In tal senso reputo un'occasione mancata, la bocciatura dei miei due emendamenti in cui proponevo rispettivamente di istituire gli sportelli informativi per i soggetti interessati e di introdurre la clausola valutativa, che ci avrebbe permesso di monitorare periodicamente l'efficacia e l'impatto economico della legge. Un nodo che rimane anche nell' ottica di garantire trasparenza sugli effetti del provvedimento". (Com)