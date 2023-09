© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessora alle Politiche del lavoro e Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla prima edizione di "Dermocosm. La salute è bellezza", appuntamento medico-scientifico di Milano beauty week 2023.Palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 (ore 9)Inaugurazione del temporary store dedicato alla distribuzione di beni materiali di prima necessità ai senza dimora. Intervengono l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, il direttore dell'Area Diritti e Inclusione dell'assessorato al Welfare e Salute Angelo Stanghellini, il presidente di Fondazione Progetto Arca Alberto Sinigallia e la presidente di Spazio Aperto Servizi Maria Grazia Campese.via Sammartini, 126 (ore 12:30)Si riunisce il Consiglio comunalePalazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionalePalazzo Pirelli, via Filzi 22 (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, intervengono alla conferenza stampa di presentazione del salone internazionale dell'emergenza che si terrà a Montichiari (BS) da venerdì 6 a domenica 8 ottobre.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Gli assessori Guido Guidesi (Sviluppo Economico) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) partecipano all'evento "La gestione sostenibile dell'impresa". Intervengono anche Mattia Rossi (presidente Legacoop Liguria), Attilio Dadda (presidente Legacoop Lombardia) e Nicoletta Piccardo (referente attività di formazione TICASS e del polo EASS).Palazzo Lombardia, ingresso N1, 11° piano, sala stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)VARIEConvegno di presentazione dell'Osservatorio Family Office 2023 "Purpose e Family Office: verso il paradigma della proprietà responsabile?" organizzato da School of Management Politecnico di Milano e Libera Università di Bolzano.Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Aula Magna Carassa e Dadda Edificio BL 28, Via Raffaele Lambruschini 4 (ore 9:15)Pier Paolo Bombardieri interviene al Consiglio confederale UIL LombardiaNovotel Milano Nord Ca' Granda, viale Suzzani, 13 (ore 9:30)Visita al centro operativo di sicurezza di Axitea, Un viaggio nel cuore della sicurezza informatica.Sede Axitea, Via Gallarate, 156 (ore 10)Evento "The Board of the Future. Il ruolo del Board nelle transizioni". Intervengono, tra gli altri: il CEO di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei; la Presidente di illimity, Rosalba Casiraghi; il Presidente di Iren, Luca Dal Fabbro; il Direttore Generale di Assonime, Stefano Firpo; la Vicepresidente esecutiva di KME Group S.p.A., Diva Moriani; l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Acea S.P.A, Fabrizio Palermo; la Presidente di Poste Italiane S.p.A., Silvia Maria Rovere; l'Amministratore Delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella; il Presidente di Simest, Pasquale Salzano; il Presidente di Banco BPM, Massimo Tononi.Auditorium Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 10:30)Press preview della mostra: Ettore Sottsass. Design Metaphors in collaborazione con Barbara Radice e Iskra Grisogono di Studio Sottsass. Art direction Christoph RadlPalazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 11)Presentazione del primo rilascio dell'Osservatorio di Agrofarma, un report che offrirà dati costantemente aggiornati sul comparto agricolo in generale, con un focus specifico sugli agrofarmaci. Intervengono: Riccardo Vanelli, Presidente di Agrofarma; Enrica Gentile, founder e CEO di AretéHotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 17 (ore 11:30)Firma del Protocollo di Intesa Regionale per il riconoscimento dei cadaveri privi di identità.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 12)Evento di Ups Italia “Pensare verde in azienda: soluzioni e problemi per la logistica e la sostenibilità” nell’ambito della Milano Green Week.Cascina Merlata, Via Pier Paolo Pasolini, 3 (ore 12)Conferenza Internazionale organizzata da Ispi "Il ritorno della Difesa: Europa e Asia dopo la guerra in Ucraina".Palazzo Clerici, via Clerici, 5 (ore 17)"In Focus: Radical repair", il primo appuntamento del public program nato dalla partnership tra The World Around e Fondation Cartier pour l'art contemporain, in collaborazione con Triennale Milano ed è un momento per riflettere su quali siano le responsabilità e il coinvolgimento dell'architettura nell'attuale crisi climatica, ma anche le possibili azioni radicali di riparazione.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18) (Rem)