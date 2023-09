Italia-Albania: palazzo Chigi, lungo e cordiale incontro tra Meloni e Rama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a palazzo Chigi un lungo e cordiale incontro con il primo ministro della Repubblica di Albania, Edi Rama. E' quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. I due presidenti hanno discusso delle principali questioni bilaterali constatando l’eccellente livello delle relazioni tra Roma e Tirana in ambito politico, economico, commerciale, culturale e sociale. Il presidente Meloni ha confermato il convinto e continuo sostegno del governo italiano al percorso di integrazione europea dell’Albania, che è stato pienamente riconosciuto e apprezzato da parte del primo ministro Rama. Meloni e Rama hanno inoltre condiviso l’importanza di profondere ogni sforzo per favorire il processo di integrazione europea dei Balcani occidentali. (Com)