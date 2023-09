Nadef: fonti, governo ha scelto impostazione bilancio seria e di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), predisposta dal governo, tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva con l’aumento dei tassi d’interesse (che sottrae risorse dell’ordine di 14-15 miliardi agli interventi attivi a favore dell’economia e delle famiglie), le conseguenze della guerra in Ucraina. E' quanto si apprende mentre è in corso la riunione del Consiglio dei ministri che darà il via libera al testo. Il governo ha scelto un’impostazione di bilancio seria e di buon senso. Confermati l’aiuto ai redditi medio bassi, la decontribuzione già decisa l’anno scorso, gli interventi a favore delle famiglie con figli e l’attuazione della prima fase della riforma fiscale per proseguire nella politica di riduzione delle tasse e della pressione fiscale. Prosecuzioni dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego con particolare riferimento alla sanità.(Rin)