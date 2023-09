Francia: Macron in Corsica per una visita di due giorni, possibile confronto su autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron arriverà questa sera in Corsica per una visita di due giorni organizzata in occasione degli 80 anni dalla liberazione dell'isola. L'arrivo del capo dello Stato, che ripartirà la mattina del 29 settembre per recarsi al Med 9 di Malta, si inserisce nel dibattito in corso sull'autonomia della Corsica che si è aperto in questi ultimi mesi. Nel marzo del 2022, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il militante indipendentista Yvan Colonna ha perso la vita dopo aver subito un'aggressione da parte di un altro detenuto in prigione, dove si trovava per l'omicidio del prefetto Claude Erignac, assassinato nel 1998. Sull'ondata delle violente proteste esplose con la morte di Colonna, il ministro dell'interno Gerald Darmanin ha aperto alla possibilità di concedere l'autonomia alla Corsica. "Il presidente si recherà in Corsica in questo momento cruciale in cui pensiamo che un accordo può essere possibile tra una maggioranza di gruppi che siedono all'Assemblea della Corsica per lanciare le discussioni istituzionali conformi al quadro repubblicano", ha fatto sapere l'Eliseo. (Frp)