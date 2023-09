Nadef: fonti, Pil 2024 +1,2 per cento, deficit al 4,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescita del Prodotto interno lordo (Pil) all’1,2 per cento. Rapporto deficit/Pil al 4,3 per cento. Rapporto debito pubblico/Pil al 140,1 per cento. Tasso di disoccupazione al 7,3 per cento. Sono questi i numeri per il 2024, secondo quanto si apprende, contenuti nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), mentre è in corso la riunione del Consiglio dei ministri che darà il via libera al testo. Il deficit/Pil nel 2023 sale dal 4,3 al 5,3 per cento, interamente per l’effetto del superbonus 110 per cento. I bonus edilizi - sempre secondo quanto si apprende - avranno un impatto negativo sui conti pubblici. In assenza di questi, il debito sarebbe sceso di un punto percentuale all’anno. I bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso dell’intera legislatura, riducendo gli spazi di manovra per finanziare interventi a favore dell’economia reale e delle famiglie. (Rin)