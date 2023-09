Migranti: fonti, con decreto accertamenti più rapidi su età minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto in materia di immigrazione che il governo si appresta ad approvare nel corso della riunione del consiglio dei ministri di questo pomeriggio prevede la possibilità di svolgere più rapidamente gli accertamenti per verificare l’età del minore straniero non accompagnato. Gli accertamenti - secondo quanto si apprende - sono autorizzati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Se l’età dichiarata non corrisponde al vero - questo prevede il decreto - lo straniero è condannato per falsa attestazione. La condanna -per il reato di false dichiarazioni al pubblico ufficiale può essere sostituita dall’espulsione dal territorio nazionale. (Rin)