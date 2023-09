Germania: governo assegna contratti per ottomila stazioni di ricarica auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha assegnato oggi i contratti per la realizzazione di ottomila stazioni di ricarica rapida per auto elettriche in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che in questo modo “si dovrebbero colmare le lacune più ampie” di cui il Paese soffre in questa infrastruttura. Finanziate dall'esecutivo federale, dieci aziende costruiranno e gestiranno stazioni di ricarica rapida in 900 località entro la fine del 2026. Il ministro dei Trasporti e del Digitale, Volker Wissing, ha dichiarato: “La ricarica rapida semplice, senza vuoti sulla mappa, diventa realtà”. Secondo l’Agenzia federale delle reti (Bnetza), in Germania vi sono attualmente circa 98 mila stazioni pubbliche dove rifornire le auto alimentate a energia elettrica. Tuttavia, questa infrastruttura è distribuita in maniera notevolmente disomogenea a livello regionale. Il governo federale intende quindi colmare le lacune, stanziando a tal fine 1,8 miliardi di euro. Inoltre, il ministero dei Trasporti e del Digitale ha indicato 900 località regionali per le nuove stazioni di ricarica. I candidati alla realizzazione sono stati valutati in base al prezzo dell'offerta più conveniente, alla velocità di costruzione e alla facilità d'uso dei sistemi. La scelta è caduta su Allego, BayWa, Eon, Eviny, Fastned, Hochtief, Mer, Pfalzwerke, Total e Via. Il dicastero di Wissing ha poi coimunicato che è nella fase finale un secondo bando per punti di ricarica rapida in 200 aree di sosta autostradali non gestite. L'obiettivo generale è far sì che la stazione di ricarica rapida per auto elettriche “più vicino possa essere raggiunto ovunque in Germania in pochi minuti”. (Geb)