Migranti: fonti, con nuovo decreto espulsioni più facili per irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora un cittadino straniero presentasse una nuova domanda di protezione internazionale (domanda reiterata) durante l’esecuzione di un provvedimento di espulsione, il presidente della Commissione territoriale, in composizione monocratica, valuta preliminarmente e immediatamente l’eventuale inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale. Lo prevede il decreto in materia di immigrazione che il governo si appresta ad approvare nel corso della riunione del consiglio dei ministri di questo pomeriggio. Le stesse fonti precisano che in questo modo si contrasta la pratica delle domande di asilo pretestuose e dilatorie. (Rin)