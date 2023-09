Pa: via libera da Cdm a proroga smart working fino al 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori fragili della Pubblica amministrazione. La norma, proposta dal ministro Paolo Zangrillo, è stata inserita nel decreto legge Proroga termini approvato questa sera in Consiglio dei ministri. La scadenza del 30 settembre slitta quindi di tre mesi, allineando sul punto il lavoro pubblico al lavoro privato. E' quanto si legge in una nota.(Com)