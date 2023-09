Regeni: M5s, soddisfazione per decisione Consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo grande soddisfazione per la decisione della Corte costituzionale che dichiara illegittima la norma che impediva di processare gli 007 egiziani a causa della non collaborazione da parte del governo del Cairo. Ora sarà finalmente possibile celebrare il processo e avere giustizia per Regeni, com'è normale che sia in uno Stato di diritto che difende i suoi cittadini dagli abusi di ogni potere straniero". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato. (Rin)