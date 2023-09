Migranti: fonti, piena tutela per tutte le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto in materia di immigrazione che il governo si appresta ad approvare nel corso della riunione del consiglio dei ministri di questo pomeriggio, secondo quanto si apprende, “corregge una grave anomalia e garantisce a tutte le donne migranti, non più solo a quelle in stato di gravidanza, l’accesso nelle strutture di maggiore tutela”. Finora - precisano le stesse fonti - solo le donne in stato di gravidanza o le madri con minori venivano inserite subito nel sistema di accoglienza di secondo livello. Per tutte le altre, la normativa prevedeva lo stesso identico trattamento degli uomini adulti. (Rin)