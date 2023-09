Governo: Meloni, oggi approvati alcuni importanti provvedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il governo ha approvato alcuni importanti provvedimenti". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che aggiunge: "Abbiamo varato la Nadef, ovvero la cornice che definisce la prossima legge di Bilancio. Stiamo lavorando per scrivere una manovra economica all'insegna della serietà e del buon senso. E che mantenga gli impegni che abbiamo preso con gli italiani: basta con gli sprechi del passato, tutte le risorse disponibili destinate a sostenere i redditi più bassi, tagliare le tasse e aiutare le famiglie. Il secondo provvedimento approvato dal governo è un decreto su immigrazione e sicurezza. Rendiamo più veloci le espulsioni degli immigrati irregolari pericolosi, introduciamo la piena tutela per tutte le donne e manteniamo quella per i minori, ma con le nuove regole non sarà più possibile mentire sull’età reale". Il capo dell'esecutivo aggiunge: "In più, sulla sicurezza, prosegue il nostro massimo impegno: 400 militari in più saranno impiegati nell'operazione 'Strade sicure', da destinare alle principali stazioni ferroviarie italiane. Infine, abbiamo prorogato la garanzia statale fino all’80 per cento per l’acquisto per l’acquisto della prima casa delle giovani coppie". (Rin)