Decreto Asset: Rosso (FI), soddisfatto per ok emendamento banche

- "Sono estremamente soddisfatto per l'approvazione nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato dell'emendamento del governo al decreto legge Asset sulle banche. Questa modifica è frutto di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla maggioranza e dall'esecutivo, su input di Forza Italia". Lo dichiara il senatore Roberto Rosso, capogruppo di Forza Italia in commissione Ambiente. "Con le modifiche apportate - spiega il parlamentare - abbiamo risolto alcuni aspetti dell'intervento sugli extraprofitti. Sono stati esclusi dalla tassazione i titoli di Stato e abbiamo protetto i correntisti, soprattutto delle piccole banche. Gli istituti bancari potranno, inoltre, scegliere di accantonare due volte e mezzo l'importo della tassa in un fondo di riserva che servirà ad incrementare la loro stabilità e ad aumentare l'offerta di credito ai cittadini e alle aziende. Risultati evidentemente di grande rilevanza per tutto il sistema Paese". (Rin)