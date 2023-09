Migranti: Cattaneo (FI), governo lavora per messa a punto visione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema su cui dobbiamo riflettere è il fallimento del multiculturalismo. Questo impone una messa a punto della visione europea. Noi di Forza Italia, che aderiamo al Partito popolare europeo, diciamo da tempo che l'integrazione deve essere giusta ed equilibrata, non deve spazzare via la cultura di chi accoglie. Quando ogni Paese si misura con la concretezza dei fatti, mi sembra che tutti siano molto molto severi. Il governo di Macron, col suo ministro degli Interni, ha chiuso le frontiere". Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, ospite al Tg4. "Se uno passa adesso da Mentone a Ventimiglia, trova i gendarmi francesi a controllare il confine - ha aggiunto il parlamentare -. Questo vuol dire che l'approccio italiano, pragmatico e serio, sta affrontando un problema che però poi tutti affronteranno nei loro confini. Dunque conviene a tutti dare il contributo al lavoro diplomatico che stiamo facendo in Europa per una soluzione comune. I passi avanti, checché ne dica la sinistra, ci sono. Continuiamo su questa squadra". (Rin)