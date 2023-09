Italia-Ucraina: inviato speciale Farnesina per la ricostruzione partecipa a riunione donatori G7 e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su indicazione del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, l'inviato speciale della Farnesina per la ricostruzione in Ucraina, Davide La Cecilia, ha partecipato insieme ai suoi omologhi dei Paesi G7, Commissione europea, governo ucraino e istituzioni finanziarie internazionali alla sesta riunione dello "Steering Committee" della Piattaforma di coordinamento donatori per la ripresa e ricostruzione ucraina, che si è tenuta a Bruxelles il 26 settembre. In tale occasione, l'Italia si è congratulata con i rappresentanti ucraini e con la Commissione europea per il lavoro svolto sinora, in particolare nella preparazione di un unico piano per la ripartenza del Paese e la sua ricostruzione, collegato alla European Recovery Facility che l'Unione europea sta predisponendo, auspicando che esso possa costituire il punto di riferimento per tutti i donatori. (Beb)