Migranti: Kelany (Fd'I), con governo Meloni rendiamo vita più difficile a sfruttatori

- "Esprimo grande soddisfazione per i provvedimenti presi in Consiglio dei ministri, attraverso i quali i il governo sta affrontando con sempre maggiore vigore l'emergenza migratoria. Bene accelerare sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati, per porre rimedio ai danni portati dalla Legge Zampa, che sostanzialmente non consentiva la reale possibilità di accertare immediatamente l'età del minore. Oggi con questo decreto chi si dichiarerà minore sarà sottoposto immediatamente ad esami obiettivi per stabilire la minore età". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, responsabile del dipartimento Immigrazione di Fd'I, che aggiunge: "Bene anche l'implementazione dell'accoglienza e la stretta sui provvedimenti di allontanamento. Il provvedimento che inserisce tutte le donne, e non solo quelle in gravidanza, nel circuito della seconda accoglienza è poi un segno di grandissima civiltà. In dieci anni di governo la sinistra non ha mai pensato di introdurre per le poche donne in arrivo sul nostro territorio una norma che le tutelasse. Dovrebbero vergognarsi. Oggi noi, in questo modo, rendiamo la vita degli aguzzini e degli sfruttatori delle immigrate più difficile e diamo alle donne nuove tutele e un orizzonte di integrazione".(Rin)