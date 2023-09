Nadef: ecco tutti i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) è stimato allo 0,8 per cento nel 2023, all'1,2 per cento nel 2024, e rispettivamente all'1,4 e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026. Sono alcuni dei dati contenuti nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), approvata dal Consiglio dei ministri. Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al Pil, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 per cento nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024, in confronto alle previsioni del Documento di economia e finanza (Def). Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento per cento e il 2,9 per cento. Il rapporto debito/Pil della Nadef è previsto ridursi dal 141,7 del 2022 al al 139,6 per cento nel 2026. Il tasso di disoccupazione è previsto in calo dal 7,6 (2023) al 7,3 per cento del 2024. (Rin)