Roma: le armi dei killer valgono milioni, il nuovo mercato sbarca in Italia e va in mostra (3)

- In Italia, però, per il momento, secondo l'esperto "il mercato del collezionismo è un po' più libero ma anche meno nutrito. Sono veramente pochi i collezionisti di questo genere di oggetti, per fortuna - sottolinea Roccato -. Le figure criminali non sono così ricercate, sia per questioni culturali sia per una questione di numeri. È un lavoro per pochi appassionati". Nel nostro Paese, ad esempio, "capita che i parenti dei detenuti o dei condannati, per varie ragioni personali, mettano in vendita gli oggetti e allora i collezionisti allora si fanno avanti. In altre situazioni invece per il collezionista è necessario seguire le indagini per capire quando gli oggetti verranno demoliti o smaltiti. Chi è interessato deve fare un po' di ricerche. Se uno ha passione e interesse sa dove trovare i reperti". Un esempio su tutti, quello che riguarda il recupero della targa dell'auto del Mostro di Firenze: "Dopo che è stata dissequestrata l'auto, la è stata recuperata dallo sfasciacarrozze", conclude Roccato. (Rer)