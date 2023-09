Torino: assessora Mobilità, la nuova linea 12 è realtà, stanziati 221,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova linea tranviaria 12 a Torino oggi è realtà! 221,7 milioni di euro per la nostra Città stanziati con decreto proprio oggi. Lo annuncia su Facebook l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. "Il progetto era primo in graduatoria tra le opere ammissibili a finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oggi quei fondi tanto attesi sono stati messi a bilancio. Con oltre 220 milioni di euro la linea verrà prolungata fino all’Allianz Stadium. Torino avrà un tram che collegherà l’Ospedale Molinette allo Stadio e che in gran parte correrà su corsia protetta e riservata. Si tratta di un progetto che ci permette di migliorare significativamente i collegamenti con Torino nord e di fare un passo decisivo in più nella definizione della nuova rete del trasporto pubblico locale, garantendo collegamenti più veloci ed efficienti", conclude Foglietta. (Rpi)