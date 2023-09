Università: Foschi (Pd), su caro affitti governo e Regione Lazio non ascoltano studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio "sono andato a trovare gli studenti che stanno protestando all'università La Sapienza di Roma. Ragazzi e ragazze pieni di vita che stanno lottando per costruire un futuro più giusto. Regione e governo sembrano non reputare necessario nemmeno ascoltare le loro proposte, e questa è una vergogna che dimostra insensibilità sociale, politica oltre a una dose di enorme arroganza". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Roma, Enzo Foschi. "Solo a La Sapienza stiamo parlando di decine di migliaia di fuorisede presi per il collo e spremuti - spiega -, insieme alle loro famiglie, per poter avere un tetto sotto il quale dormire. Una tassa sullo studio intollerabile, classista e profondamente ingiusta. Noi siamo al loro fianco e saremo la loro voce e la loro rabbia dentro la Regione Lazio e il Parlamento". (Com)