Trasporti: Battisti (Pd Lazio), da Regione impegno per Tpl gratis a giovani grazie a nostra proposta

- Su proposta del consigliere del Pd del Lazio "Massimiliano Valeriani il Consiglio regionale si è impegnato a garantire la gratuità del trasporto pubblico per tutte e tutti gli under 19 del Lazio". Lo afferma in una nota la consigliera del Pd del Lazio, Sara Battisti. "Si tratta di una buona notizia, che arriva grazie alle proposte delle opposizioni, dopo mesi di immobilità della destra regionale - spiega -. Quella appena approvata è una norma di buonsenso che garantisce un servizio utile ai cittadini abbattendo l'impatto ambientale di una grande fetta di mezzi privati".(Com)