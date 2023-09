Trasporti: Sabatini (Fd'I Lazio), confermata alta velocità per prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta velocità nel Lazio, lungo le linee ferroviarie Roma-Milano e Milano-Napoli, "sarà definitiva con relative fermate sulla via Roma-Orte e Cassino-Frosinone". Lo comunica in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale del Lazio, Daniele Sabatini. "Ciò è stato possibile grazie a un emendamento inserito all'interno della proposta di legge 64 approvata oggi dal Consiglio regionale. Saranno stanziati immediatamente 286 mila euro per concludere la fase sperimentale nel 2024 per poi rendere il servizio permanente con lo stanziamento di ulteriori cinque milioni all'anno fino al 2034. Si tratta senza dubbio - spiega Sabatini- di uno dei più ingenti investimenti sul tema dei trasporti, mai calato prima d'ora sui territori delle province laziali. Ne avranno beneficio i viaggiatori, siano essi turisti ma anche giovani imprenditori e professionisti che potranno certamente godere di maggiori opportunità in campo lavorativo e professionale, grazie a collegamenti più veloci ed efficienti con il nord Italia, che favoriranno maggiori aperture verso nuovi mercati". (segue) (Com)